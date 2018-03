(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “Io sono ottimista, non ci sono situazioni che possono creare preoccupazioni. Nel calcio non bisogna mai considerare il fatto che sia finita se no diventa difficile. Sapevamo che avremmo dovuto lottare fino alla fine e lo faremo con le armi che abbiamo dimostrato oggi. Non abbiamo paura, il nostro obiettivo è quello della salvezza e non dobbiamo abbatterci per una gara che non è andata bene”. Queste le parole dell’allenatore del Crotone, Walter Zenga, dopo la vittoria della Roma. “Di palle gol ne abbiamo avute, abbiamo creato molto ma non siamo riusciti a segnare – ha spiegato il tecnico -. Dobbiamo aumentare la cattiveria, perché poi se non concretizzi contro le grandi alla lunga paghi. Nel primo tempo la gara è stata equilibrata, Cordaz non ha fatto interventi importanti. Il fatto che Alisson sia stato uno dei migliori in campo la dice lunga su questa gara”, ha concluso Zenga.