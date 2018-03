(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “E’ stata una gara perfetta in un weekend perfetto”. Andrea Dovizioso vince in Qatar e comincia il mondiale MotoGp come meglio non avrebbe potuto. “Come mi aspettavo, in gara c’erano tanti piloti veloci – ha detto il pilota Ducati nel primo commento dopo gara – Ho cercato di preservare le gomme nella prima parte e direi che ci sono riuscito. Sono molto contento”.