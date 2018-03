(ANSA) – MONTECARLO, 17 MAR – Un campione olimpico di ieri, Sergey Bubka, e un campione olimpico di oggi, Niccolò Campriani, illuminano il Gala della Motonautica. Una festa quella delle Formula 1 del mare tra show e grandi ospiti che ha visto premiare in totale 62 i fuoriclasse in occasione dell’evento sponsorizzato da Bund Holding Group, H2O Racing e Unicef. ”I nostri ringraziamenti – ha detto il presidente dell’Unione Internazionale Motonautica, Raffaele Chiulli – vanno a chi ci ha sostenuto e a tutti i nostri campioni per il loro impegno e dedizione. E poi che dire delle leggende dello sport sul palco come Bubka e Campriani. Il nostro Niccolò dopo i 2 ori di Rio ha deciso di diventare dirigente sportivo. Ora lavora a Losanna come membro Cio dopo una breve esperienza in Ferrari. E’ un personaggio assolutamente straordinario”. Particolarmente toccante infine il ricordo da parte di Chiulli del giornalista della Gazzetta dello Sport, Daniele Redaelli, che per quarant’anni ha seguito gli sport d’acqua ed è scomparso di recente.