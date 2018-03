ROMA. – Una quaterna di Icardi, una tripletta di Ilicic, due gare ribaltate nel recupero, Var protagonista. Giornata scoppiettante di campionato con emozioni a grappoli. Dopo la frenata juventina, e in attesa della risposta del Napoli stasera col Genoa, tiene banco la corsa Champions con bottino pieno per Roma e le due milanesi (la Lazio posticipa col Bologna).

La Roma senza strafare fa fuori il Crotone; il Milan fa soffrire i suoi tifosi e supera solo alla distanza il Chievo. L’Inter invece si sblocca e punisce una Samp in crisi con un 5-0 perentorio. Continua la via crucis del Toro, superato in casa dalla Fiorentina mentre l’Atalanta dà spettacolo a Verona. In chiave salvezza impresa del Cagliari che in fase di recupero raggiunge e supera il Benevento.

Dopo l’approdo ai quarti di Champions, e col pensiero rivolto al Barcellona, la Roma non si distrae e fa il pieno a Crotone con una gara accorta, misurata concedendo pero’ troppo ai calabresi. El Shaarawy torna al gol, come auspicato da Di Francesco, poi la difesa fa qualche errore, ma Alisson e’ in forma mondiale e ci mette una pezza. Alla distanza Nainggolan trova un diagonale che chiude i giochi.

Le dure parole di Spalletti hanno sortito l’effetto sperato e l’Inter si getta alle spalle tre mesi di stenti per risorgere a Genova sulle ceneri di una Samp che, dopo la scoppola di Crotone, ne subisce una ancora più pesante in casa. E Mauro Icardi (103 gol in A) dedica alla squadra che l’ha lanciato in A un poker di gol che rigenera lui e tutta la squadra, tonica e tosta. Apre le danze Perisic con un gran colpo di testa, poi un rigore sblocca Icardi che replica con un tacco e poi con altri due gol. Samp non pervenuta, e per Giampaolo è tempo di correre ai ripari in fretta.

Vittoria sofferta ma meritata per il Milan che si complica molto la vita dopo essere passato in vantaggio sul Chievo con Calhanoglu. I veneti in due minuti infatti ribaltano la gara: Giaccherini si beve Borini e sul suo cross Stepinski pareggia, poi gran gol all’incrocio dei pali di Inglese. Il Milan accusa il colpo, poi nella ripresa segna il pari con Cutrone su un tiro rimpallato di Biglia e alla fine André Silva trova il varco giusto per un successo basilare. Nel recupero Kessie si fa parare un rigore.

Ennesima prova di forza dell’Atalanta che frustra le speranze di risalita del Verona che subisce una scoppola memorabile. A confezionare il successo sono i due giocatori più in forma: Cristante che sblocca il risultato, e Ilicic che realizza un rigore poi completa la sua tripletta con due splendide conclusioni. Come una ciliegina sulla torta il quinto gol di Gomez. Grande prova anche di Petagna. Con questo successo agguanta l’Atalanta e rilancia le speranze di Europa League.

Il Toro sprofonda contro la Fiorentina quando sembrava avere agguantato un pari prezioso: quarto ko consecutivo, contestazione dei tifosi, zona Europa League ormai una chimera. C’è tanto lavoro per il Var: prima non viene assegnato un rigore per contrasto tra Moretti e Simeone, poi c’e’ un rigore che Veretout si fa parare da Sirigu. Ma sono i viola a fare la partita e passano con Veretout su errore da principiante di Acquah. Poi Belotti riporta a galla i granata ma solo per pochi minuti: nel recupero mani di Anzaldi e rigore che Thereau trasforma con freddezza.

Ennesimo harakiri del Benevento che stava per battere il Cagliari con una grande giocata di Brignola, ma i campani sbagliano il raddoppio e alla fine i sardi confezionano la beffa: prima Pavoletti trova il pari e al 50′ Barella trasforma il rigore.