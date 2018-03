(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Il Campidoglio lancia il countdown per l’E-Prix, il Gran Premio della Formula Elettrica che si terrà il 14 aprile a Roma. “Uno degli eventi più attesi della Capitale”, rivendicano da Palazzo Senatorio, con la sindaca Virginia Raggi che stima un “indotto per la città di 60 milioni di euro in tre anni” e un “aumento dei turisti, calcolato fra i 30 e i 40 mila in più per il periodo della gara”. Intanto, le gittate di asfalto su alcuni tratti di strada con i sampietrini all’Eur, il quartiere romano che ospiterà la Formula E, hanno destato polemiche da destra e da sinistra. Sono “temporanee e hanno avuto l’ok della Sovrintendenza – spiega l’assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia – La stessa procedura è utilizzata nel circuito cittadino di Parigi davanti Les Invalides dove il lastricato è simile ai sampietrini”. Il tracciato dell’evento a Roma, dove la gara si terrà il 14 aprile, è di 2,8 km per 19 giri tra via Colombo e il palazzo dei Congressi. Da domani saranno on line le modifiche della viabilità.