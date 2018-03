(ANSA) – AVELLINO, 18 MAR – È 2-2 tra Avellino e Pescara nel posticipo di Serie B. Un pareggio che evita per il momento ad entrambe le squadre di finire nella zona play out e, per gli irpini, di confidare nel recupero casalingo di Pasquetta con il Bari. È il Pescara a prendere il comando delle operazioni. Dopo il palo colpito di testa da Mancuso (8′), passa in vantaggio con Brugman (13′) che praticamente a porta vuota realizza con Lezzerini fuori dai pali dopo una uscita alla disperata su Mancuso. Nella ripresa, Novellino ridisegna l’assetto dell’Avellino, inserendo Castaldo e riposizionando la difesa. Il pareggio degli irpini è firmato da Castaldo (59′) che dal dischetto spiazza Fiorillo su rigore concesso per un tocco di braccio in area di Perrotta. Ma il Pescara si riporta in vantaggio grazie a Mancuso (73′). Sembra fatta, poi l’Avellino trova il destro fulminante di Di Tacchio (86′) che non lascia scampo a Fiorillo.