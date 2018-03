(ANSAmed) – TEL AVIV, 19 MAR – E’ morto la notte scorsa in ospedale l’israeliano ferito ieri a coltellate da un palestinese durante un attentato avvenuto nella Città Vecchia di Gerusalemme. Adiel Kolman (32 anni), padre di 4 figli – che in un primo momento era stato indicato come una guardia di sicurezza – era arrivato in ospedale già in gravi condizioni. L’esercito si prepara ora demolire la casa dell’attentatore, Abd al-Rahman Bani Fadel, nel villaggio di Akraba vicino Nablus in Cisgiordania.