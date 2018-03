(ANSA) – ROMA, 19 MAR – ”E’ stata una emozione unica battere Mourinho, è un allenatore che stimo particolarmente e con me è stato molto carino. E’ una grande persona”. Ai microfoni di Radio Anch’io lo sport, il tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella, torna sulla conquista dei quarti di finale della Champions League contro il Manchester United. ”Il Real e il Barcellona – aggiunge l’ex giallorosso – sono due squadre differenti, ci vorrà molta fortuna. Mi auguro che il match della Juve, più abituata a queste partite, possa essere una partita aperta. E poi mi piacerebbe incontrare la Roma in semifinale o magari in finale”.