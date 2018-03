(ANSA) – ROMA, 19 MAR – “Sono qui perche’ sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilità”: cosi’ Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, motiva il suo ‘ritorno’ in nazionale dopo l’annuncio dell’addio seguito alla mancata qualificazione al Mondiale 2018. “Queste due cose – ha detto il capitano azzurro alle tv, appena arrivato a Firenze nella notte – bastano. E poi Di Biagio e’ stato molto carino nei miei confronti; in un momento del genere, visto che sono sempre stato un elemento aggregante della nazionale, vorrei che anche questa mia presenza oggi fosse presa in questo modo, e non in altro, perche’ non e’ assolutamente mia intenzione”. “I giovani – ha concluso Buffon – sono gia’ cresciuti, e domani avranno tutto il loro spazio”.