(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Rory McIlroy vince l’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) di golf e torna al successo dopo un digiuno lungo quasi due anni. A Orlando, in Florida, il nordirlandese (-18 sul totale) ha superato di 3 colpi l’americano Bryan DeChambeu (2/o a -15) dopo un ultimo round giocato in maniera strepitosa. Terzo posto per l’olimpionico Justin Rose (-14), 4/o per Henrik Stenson (-13). Lo svedese, dopo aver condotto a lungo il torneo, s’è dovuto accontentare della medaglia di legno. Mentre Tiger Woods (-10), ormai ritrovato, ha chiuso il torneo in 5/a posizione al fianco del connazionale Ryan Moore. Buona prova anche per Francesco Molinari, 26/o come Tommy Fleetwood. Per McIlroy è arrivato dunque un trionfo che mancava dal settembre 2016, anno dell’exploit nel Tour Championship (svoltosi a Washington) che all’epoca gli ha permesso di vincere per la prima volta in carriera la FedEx Cup. L’ex numero uno al mondo è tornato.