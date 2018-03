NEW YORK. – Dalla Napoli settecentesca a Coney Island anni ’50. L’opera mozartiana ‘Così fan tutte’ arriva sul palco del Metropolitan Opera in una nuova produzione che fa un viaggio nel futuro con un’atmosfera a metà’ tra il carnevalesco e ‘Grease’, il celebre film con John Travolta e Olivia Newton John.

“Così fan tutte” in chiave anni ’50 porta la firma del regista teatrale inglese Phelim McDermott e tra i ruoli protagonisti c’e’ la napoletana Serena Malfi (Dorabella). La produzione, che sarà in scena al MetOpera fino al 19 aprile, arriverà anche in Italia il 3 aprile con una diretta nei principali cinema nell’ambito della serie ‘Met’s Live in HD’.

“E’ una produzione diversa da quelle che di solito si vedono – ha detto all’ANSA Serena Malfi – è’ divertente e unisce diverse arti. Ci sono una danzatrice con serpente, due acrobati, due mangiaspade, una mangiafuoco, due nani, insomma un’atmosfera da luna park come è Coney Island”.

La Malfi, che ha debuttato al MetOpera nel 2014 con ‘Zerlina’ nel ‘Don Giovanni’, ha anche spiegato che è stato interessante lavorare in questa nuova produzione perché si è trovata con artisti estranei al mondo dell’opera”. Non a caso, e come lei stessa ha sottolineato, la parte in ‘Così fan tutte’ non ha solo la musica ma anche diversi elementi come il colore, con la famosa ruota panoramica e il Ciclone di Coney Island che cambiano continuamente tonalità a seconda delle diverse ore della giornata.

‘Distraggono’ anche gli artisti di strada che lasciano il pubblico meravigliato nel vedere una uomo e una donna che si infilano una spada in gola, oppure una ballerina che si muove agilmente con un serpente gigante intorno al collo. Come uno show nello show che aggiunge un altro livello di fantasia in un’opera che si nutre di inganni e travestimenti.

E fanno sorridere i due promessi sposi delle sorelle Dorabella e Fiordiligi (Amanda Majeski), Ferrando (Ben Bliss) e Guglielmo (Adam Plachetka) che da ufficiali tirati a lucido si trasformano in due Danny Zuko (ruolo di John Travolta in ‘Grease’) per testare la fedeltà delle rispettive fidanzate. Nella versione originale, Ferrando e Guglielmo si travestono invece da soldati albanesi.

