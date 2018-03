(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Riccardo Minali, con il tempo di 5h18’20”, conquista in Malesia la prima vittoria da professionista, aggiudicandosi la 2/a tappa del Tour Langkawi di ciclismo, sul traguardo di Kota Bahru. Il corridore veronese, che corre per l’Astana, ha battuto allo sprint rispettivamente Matteo Malucelli (Androni Sidermec) e Paolo Simion (Bardiani Csf). Andrea Guardini ha perso terreno sulle due salite in programma oggi ed è stato costretto a cedere la maglia di leader della corsa asiatica proprio a Minali, che guida in 8h47’13”, con un vantaggio di 5″ sul sudcoreano Joonyong Seo (Bianchi Asia) e Matteo Malucelli (Androni-Sidermec), che ha lo stesso ritardo. (ANSA).