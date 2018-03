(ANSA) – BOLOGNA, 19 MAR – Avviato all’esterno del ‘Misano World Circuit’, il cantiere che darà vita a Via Marco Simoncelli il pilota romagnolo scomparso sull’asfalto del circuito di Sepang nell’ottobre del 2011. A lavori ultimati – il termine è previsto nei giorni precedenti la gara misanese della MotoGP nella prima settimana di settembre – sarà completata e adeguata l’arteria stradale che divide il circuito romagnolo dalla corsia sud dell’Autostrada A14. La via intitolata al centauro di Coriano sarà composta da due corsie di marcia per le autovetture ed una pista ciclopedonale. Previsti anche una nuova illuminazione pubblica e la demolizione e il rifacimento delle mura di recinzione del circuito per far posto alla nuova pista ciclabile. L’intervento è a cura della Santamonica Spa e rientra nella convenzione stipulata fra la proprietà dell’autodromo ed il Comune di Misano: nel progetto è inserita anche la realizzazione delle due nuove sale di quartiere nelle frazioni di Scacciano e Misano Monte.(ANSA).