(ANSA) – ROMA, 19 MAR – E’ la ministra dell’istruzione Valeria Fedeli la prima parlamentare a registrarsi a palazzo Madama come senatrice della XVIII legislatura. L’ex vicepresidente del Senato in quota Pd inizia il suo secondo mandato. Dopo di lei un’altra veterana del parlamento Paola Binetti eletta nelle file dell’Udc alla Camera nella scorsa legislatura ora passa al Senato. Sono iniziate puntualmente alle 14.30 le operazioni di accoglienza e registrazione dei senatori in un Senato occupata da cronisti, fotografi e telecamere che seguono le registrazioni. Prima le foto, poi il passaggio in sala Nassirya per l’iscrizione vera e propria. E’ qui che ogni parlamentare riceve una copia della Costituzione, una del nuovo regolamento e un vademecum dei servizi del Palazzo. Si tratta dei primi passi del nuovo parlamento domani toccherà alla Camera l’accoglienza dei nuovi parlamentari. Intanto in Senato arrivano alla spicciolata per i passaggi preliminari i nuovi senatori M5s, i giornalisti Primo Di Nicola e Elio Lannutti.