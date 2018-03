(ANSA) – NAPOLI, 19 MAR – Il gip del Tribunale per i minori di Napoli Pietro Avallone ha convalidato il fermo dei tre accusati dell’omicidio della guardia giurata Francesco Della Corte, e ha emesso nei loro confronti ordinanza di custodia in carcere. I reati contestati ai tre minorenni sono di omicidio volontario e tentata rapina.I tre indagati, tutti del quartiere Piscinola dove avvenne il pestaggio che ha provocato poi la morte del metronotte, hanno risposto alle domande del giudice durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto stamattina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, basata anche sulle ammissioni degli indagati, a partecipare all’aggressione ai danni della guardia giurata – alla quale avevano l’intenzione di sottrarre la pistola – sarebbero stati in due, mentre un terzo si teneva defilato a poca distanza. (ANSA).