(ANSA) – ROMA, 19 MAR – E’ finito senza un accordo il contenzioso tra il fisco spagnolo e Cristiano Ronaldo, investigato per presunta evasione per 14,7 milioni di euro. ‘El Mundo’ aveva parlato di un ‘assegno in bianco’ offerto dal fuoriclasse portoghese all’amministrazione finanziaria spagnola per chiudere la vicenda (ed evitare le vie penali), ma secondo ‘AS’ l’offerta della stella portoghese si sarebbe limitata a 3,8 milioni e sarebbe stata rifiutata perchè ritenuta “non congrua”. Il giocatore, riportano fonti dell’inchiesta, non ha offerto un assegno in bianco, ma un “importo insignificante rispetto all’evasione contestata. Deve pagare tutto, oltre la multa”. In totale l’importo richiesto dal fisco spagnolo a CR7 è di 25.693.315,39 euro, quasi il doppio rispetto alla presunta evasione. Secondo i media spagnoli, la risoluzione sarà resa pubblica prima del 15 giugno, inizio della Coppa del Mondo in Russia.