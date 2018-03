(ANSA) – FIRENZE, 19 MAR – Allenamento a ranghi ridottissimi per gli azzurri, radunati a Coverciano: in in campo pochi giocatori, fra questi Rugani, Darmian, Zappacosta, Ogbonna, De Sciglio e Florenzi, mentre il resto del gruppo, reduce dalle partite di ieri, ha svolto lavoro di scarico in palestra. La sessione è stata preceduta da un confronto nella palestra a fianco degli spogliatoi, tra Di Biagio, l’attuale staff azzurro e i giocatori. Un confronto che è servito per le presentazioni di rito, ma anche per ribadire l’intenzione di ripartire, dopo il flop della mancata qualificazione ai prossimi Mondiali. “Purtroppo quella resterà una macchia incancellabile – ha rimarcato il team manager azzurro, Gabriele Oriali -. In Russia non ci saremo, anche se facciamo una bella figura nelle amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Però, potrebbero servirci almeno a rialzare la testa. Anche perché, in Nazionale non esistono amichevoli, figurarsi contro questo tipo di avversari”.