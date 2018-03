(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Telefonata cordiale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi che hanno confermato gli impegni già presi nell’ambito della coalizione. A breve Salvini sentirà anche Giorgia Meloni. Mercoledì prossimo in giornata previsto a Roma un incontro per confrontarsi sui primi contatti avuti in questi giorni con 5stelle, Pd e Leu sulle presidenze di Camera e Senato. E’ quanto si legge in una nota della Lega.