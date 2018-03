(ANSA) – ROMA, 19 MAR – “Emanuele Dessì sarà iscritto al gruppo M5S perché nulla osta secondo le informazioni in nostro possesso. Inoltre il suo comportamento rispetto al canone d’affitto testimonia un atteggiamento positivo visto che ha fatto richiesta di passare da un canone agevolato a uno commerciale, quindi pagherà l’affitto come tutti i cittadini”. Lo afferma il capogruppo M5S al Senato Danilo Toninelli parlando del caso del neo eletto senatore di Latina che paga da anni 7 euro d’affitto in una casa popolare. Il caso era esploso in campagna elettorale anche perché era emerso un video in cui Dessì ballava con l’allora campione mondiale di boxe Domenico Spada, dell’omonimo clan mafioso.