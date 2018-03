CARACAS.- Il 20 maggio rimane la data delle presidenziali. La riconferma è stata fatta dal ministro della Comunicazione, Cultura e Turismo,Jorge Rodriguez.

Rodriguez, intervistato nel programma della tv di stato, “Al Descubierto” (Allo Scoperto) ha informato che le elezioni si celebreranno il 20 di maggio nonostante l’opposizione non partecipi. In questo senso, Il ministro ha accusato l’incaricato per gli affari tra Stati Uniti e Venezuela, Tom Robinson, di tentare di convincere alcuni dirigenti di opposizione venezuelana a non presentarsi ai comizi.

“Le azioni che si stanno prendendo in questi momenti in materia economica e che saranno più profonde dopo le elezioni porteranno il paese verso la prosperità in poco tempo” ha assicurato il ministro.

Il Petro per salvare l’economia

Quindi, Rodriguez si è riferito al Petro come un fattore di sollievo immediato per l’economia che peggio non potrebbe essere. Il ministro ha informato che il presidente Nicolas Maduro annuncerà nei prossimi giorni novità riguardo i risultati dell’andamento della criptomoneta venezuelana.

“Il Petro ha detenuto l’azione criminale del dollaro” hadetto Rodriguez e sottolinea to che “ha ottenuto un esito molto positivo subito dopo il suo lancio di “pre-vendita.”