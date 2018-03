CARACAS.- La crisi di liquidità si aggrava e José Guerra dà la colpa all’iperinflazione. L’economista ha affermato che la banconota più alta, il biglietto da 100.000 Bolivares, ha perso il 75% del suo valore da quando è entrato in circolazione a novembre 2017.

“Oggi una banconota da 100.000 vale 25.000, ha perso il 75% del suo valore in appena tre mesi per l’iperinflazione” ha affermato in una intervista ad Unión radio.

Guerra crede che la politica della BCV che frena l’immissione di circolante nel mercato è sbagliata perché, sommata all’iperinflazione non fa altro che peggiorare la situazione.

Consecomercio preoccupato per la mancanza di contanti

in circolazione

Anche María Uzcátegui, presidente di Consecomercio, concorda con Guerra. Uzcátegui osserva le conseguenze della scarsità di denaro contante segnalando che la situazione è drammatica. Soprattutto per i commercianti. Se non c’è elettricità, come spesso accade, allora il problema si moltiplica.

La scarsità di denaro circolante è un problema per tutti, ha affermato la Uzcátegui durante una intervista ad Unión Radio. La moneta locale è diventata il bene più richiesto, la domanda supera di gran lunga l’offerta,e il suo valore ha raggiunto il 100%.

“E l’unico “prodotto che può commercializzarsi” ha persino detto la presidente di Consecomercio.

Secondo la Uzcátegui, il circolante non arriva neanche al 2%. Inoltre, ci sarebbe un incremento della massa monetaria del 15% ogni settimana, fattore che origina l’aumento dell’iperinflazione e la scarsità di banconote.

“Il governo, invece di prendere misure correttive, sta proprio facendo tutto ciò che può portare la situazione ad aggravarsi” ha concluso.