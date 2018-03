CARACAS – Los candidatos presidenciales, Javier Bertucci y Luis Alejandro Ratti, expresaron su voluntad de acabar con la corrupción en el país, si llegaran a ganar las elecciones.

Tanto el pastor evangélico, Bertucci, como el empresario Luis Alejandro Ratti, aseguraron que la corrupción en Venezuela es un problema que está afectando en gran manera al país.

Ratti, publicó en su cuenta de Twitter. “Seguro tú no quieres votar, yo te demostraré que con el poder del voto y de la mano de Jesucristo vamos a terminar con la CORRUPCIÓN”.

Bertucci, por su parte, escribió en la misma red social que “detener la cadena de corrupción que tanto daño ha hecho al pueblo venezolano”.

Además, el también acusado en la investigación de Papeles de Panamá, insistió en que es necesario para el país “recomponer la sociedad inculcando valores a la política, repotenciando el aparato productivo, y llevando Esperanza en cada rincón de Venezuela”.

Actualmente en el país se han presentado diversos casos de corrupción por parte de funcionarios del Gobierno y de empresas como la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Donde su gerente y ex presidente se vieron envueltos en el delito de peculado después de haber desviado una gran cantidad de computadores que otorga el Ejecutivo a estudiantes, para utilizarlos en juegos de azar. Este es uno de los casos que se han presentado durante los últimos meses. Sin embargo, existen varios procesos abiertos con este mismo delito hacia otros funcionarios, miembros y ex miembros del actual gobierno.

Según el ránking de la ONG, Transparencia Internacional (TI), presentado el pasado 21 de febrero, Venezuela y Haití son los países más corruptos de América Latina.

Luis Alejandro Ratti, acusó al Gobierno de ser el responsable de la corrupción que presenta hoy Venezuela y de ser partícipe de ella. Asimismo, afirmó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), es un aliado del Ejecutivo Nacional, al invitar a los ciudadanos a no votar en las próximas elecciones.

Ratti, Bertucci, Falcón y Reinaldo Quijada son los cuatro candidatos que se medirán con el aspirante a la reelección Nicolás Maduro en los comicios pautados para el próximo 20 de mayo. Fecha en la que también se escogerán los consejos legislativos regionales.

Mientras tanto el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, ratificó este domingo que “participar en el fraude, más que un suicidio es una locura”.

“Régimen sabe muy bien que tiene 80 % de rechazo pero eso no quiere decir que candidato que se le oponga va a sacar 80% de los votos, sino que en estas condiciones lo van a revolcar”, agregó el ex presidente de la AN.

