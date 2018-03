CARACAS – Proibizione di operazioni finanziarie con il Petro e sanzioni per quattro alti esponenti del “chavismo”. Queste le decisioni prese dalla Casa Bianca e dal Dipartimento del Tesoro.

Sanzionati altri quattro funzionari del governo del presidente Nicolás Maduro. In questa occasione, si tratta di: Américo Alex Mata García, ex Direttore Supplente nella Giunta Direttiva del “Banco Nacional de Vivienda y Hábitat” e viceministro dell’Economía Agrícola; Willian Antonio Contreras, Soprintendente per la Difesa dei Diritti Socioeconomici (Sundde); Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, ex capo dell’Ufficio del Tesoro Nazionale e Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex presidente dell’“ Instituto Venezolano de Seguridad Social”.

Nel comunicato diffuso dal Dipartimento del Tesoro nordamericano si sottolinea che tutti i beni dei funzionari saranno oggetto dei provvedimenti contemplati dalle leggi americane.

La notizia delle sanzioni ai funzionari del governo del presidente Maduro é stata resa nota dopo che la decisione del capo di Stato americano, Donald Trump, di firmare un’ordine esecutivo attraverso il quale si proibisce ai cittadini americani di realizzare qualunque operazione finanziaria con la criptomoneta Petro. In realtá la decisione della Casa Bianca coinvolge qualunque moneta virtuale e digitale emessa dal governo del Venezuela.

La Casa Bianca considera che il governo del presidente Maduro, attraverso il Petro, cerca di aggirare le sanzioni che in materia finanziaria ha imposto il governo di Trump.