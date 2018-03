(ANSA) – MILANO, 19 MAR – Giovanni Malagò conta di chiudere il suo mandato da commissario della Lega Serie A “al massimo entro 90 giorni, ma auspico in due mesi”. Lo ha chiarito lo stesso presidente del Coni nel giorno in cui Gaetano Miccichè è stato eletto alla guida della Lega, dove entrerà in carica quando verranno rinnovate le altre cariche e si concluderà il commissariamento. La prossima assemblea della Serie A andrà in scena a Roma nella sede del Coni, ma non è scontato che arrivi in quell’occasione la nomina dell’ad. “Non mi sento di garantirlo” ha detto Malagò, che ha rivelato di aver pensato alla candidatura del banchiere mentre volava verso la Corea per le Olimpiadi invernali. “Avevo una lista con nomi autorevoli ma tanti sarebbero stati catapultati in questo mondo – ha spiegato – Miccichè mi scrive tutti giorni su Goggia, Nibali, Zanardi, Pellegrini. E durante le Olimpiadi non era banale trovare uno che si svegliava alle 3 per dire quanto si era esaltato per la Moioli. Miccichè è un uomo di sport, un valore aggiunto”.