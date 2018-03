(ANSA) – FIUMICINO (ROMA), 19 MAR – Accoglienza festosa questa sera, all’aeroporto di Fiumicino, per la coppia d’oro dello sci, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal, rientrati da Seul dopo aver conquistato quattro medaglie alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang, in Corea. I due azzurri, assieme al presidente del Comitato italiano Paralimpico Luca Pancalli, e al resto della spedizione azzurra sono sbarcati allo scalo romano intorno alle 20. Sono stati accolti dal Comandante del Centro sportivo della Guardia di Finanza, Generale Raffaele Romano, che si è complimentato con gli atleti e con Pancalli, e da una folta rappresentanza delle Fiamme Gialle dello scalo romano. Bertagnolli e Casal, sorridenti ed emozionati, con al collo ben in vista le quattro medaglie (oro nello speciale e nel gigante, argento nel Superg e bronzo nella discesa libera), proseguiranno con un volo interno alla volta di Verona. Per il resto del Team Italia il “rompete le righe” al Leonardo da Vinci, tra saluti e abbracci.