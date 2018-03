(ANSA) – MONTECATINI TERME (PISTOIA), 19 MAR – “Sto iniziando una nuova vita ma il calcio resta per me una passione”. Così il neo senatore Adriano Galliani, intervenuto al telefono durante la cerimonia di consegna del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme (Pistoia) a Maurizio Sarri. “Sono stato vicinissimo a portarlo al Milan, ma con lui è stato come con una signora alla quale ti avvicini senza poi conquistarla. E’ un allenatore eccezionale, che fa giocare bene le sue squadre”, ha aggiunto Galliani a proposito dell’allenatore del Napoli. Il ‘suo’ Milan, invece, per Galliani, “dimostra di avere il carattere dell’allenatore: Gattuso è bravo tecnicamente, ma la grinta che ha ora il Milan riflette quella del suo allenatore”.