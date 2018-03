CARACAS. – L’Universidad Simón Bolívar (USB) é stata invasa dai circa 1.100 ciclisti che si sono dati battaglia a suon di pedalate per portare a casa la prima tappa del circuito Gatorade MTB. La prova ciclistica festeggiava quest’anno il suo 25esimo aniversario.

A spuntarla nella categoria maschile é Johangel Ramírez che con un crono di 1 ora 34 minuti e 52 seconti é stato il primo a tagliare il traguardo. Alle sue spalle sono arrivati: Francisco Díaz (1 ora 35 minuti e 44 secondi) e Jaiker Colmenares (1 ora 38 minuti e 18 secondi).

Nella gara in rosa, la più brava, grazie allo sprint finale, é stata Yngrid Porras con 1 ora 35 minuti e 21 secondi. Hanno completato il podio: Andrea Contreras con tempo di 1 ora 35 minuti e 36 secondi e Florangel Rodríguez con 01:40:18.

In questa prima tappa del circuito Gatorade MTB é stata messa in palio la Copa GU JFSports.

La partenza si é svolta in mariera scaglionata in base al numero di partecipazione. Il tabellone finale della prima tappa (ricordiamo che in questo 2018 ci saranno altre tre manche) del circuito Gatorade MTB é disponibile sul sito www.hipereventos.com.

“Festeggiare 25 anni ci dimostra che il lavoro di squadra é stato ottimo. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza passione, impegno e continuità. Questo ci ha permesso di raccogliere gli eccellenti risultati che abbiamo ottenuto.” ha dichiarato a fine gara Marlon Monsalve, responsabile nazionale di eventi e sports marketing di Pepsi-Cola Venezuela.

Nel circuito Gatorade MTB si sono misurarti a suon di volate e sprint ciclisti con un’età compresa tra gli 8 ed 99 anni.

Stando a quanto riferito nella conferenza stampa di presentazione del circuito Gatorade MTB la prossima tappa dovrebbe svolgersi nella nota località costiera di Anare nello stato Vargas.

(di Fioravante De Simone)