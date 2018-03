(ANSA) – PECHINO, 20 MAR – Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere le esercitazioni militari congiunte dall’1 aprile, chiudendo la moratoria decisa in nome della tregua per onorare le Olimpiadi di PyeongChang e il disgelo tra Seul e Pyongyang. “Le manovre inizieranno l’1 aprile e saranno condotte con dimensioni simili rispetto agli altri anni”, ha riferito il ministero della Difesa di Seul in una breve nota senza fornire dettagli sulla chiusura e sulla tipologia dei piani. Il Pentagono ha poi precisato che la Corea del Nord è stata informata del calendario e della “natura difensiva” delle esercitazioni.