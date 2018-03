(ANSA) – ISTANBUL, 20 MAR – Nuova maxi-operazione in Turchia contro militari accusati di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. La procura di Kayseri, nell’Anatolia centrale, ha emesso 85 mandati d’arresto. Tra i ricercati, riporta Anadolu, ci sono anche 37 soldati tuttora in servizio. Blitz di polizia per cercare di arrestare i sospetti sono in corso in 18 province. Dal fallito colpo di stato del luglio 2016, circa 90mila persone risultano arrestate in Turchia.