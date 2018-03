(ANSA) – BOLZANO, 20 MAR – Va a rilento in Italia la raccolta firme per la tutela delle minoranze in Europa Minority Safe Pack. Mentre in sei dei sette Stati Ue partecipanti è stato già raggiunto il quorum, in Italia attualmente si registrano solo 28 mila delle 54 mila firme necessarie. Come ha spiegato uno dei promotori dell’iniziativa, l’ex governatore altoatesino Luis Durnwalder “è un dovere per noi altoatesini impegnarci anche per le minoranze che hanno meno diritti e garanzie in Europa”. Secondo Durnwalder, “è assurdo che una petizione per l’abbattimento dei lupi in pochi giorni raggiunga 20 mila firme, mentre la gente non dedichi 30 secondi di tempo per un’iniziativa di questa portata”. “L’Europa – ha ribadito – ha fatto molto per la pace, ma potrebbe fare di più per le minoranze”. Come ha aggiunto il deputato Svp Daniel Alfreider, “la tutela delle minoranze è nel dna degli altoatesini, per questo dobbiamo impegnarci tutti per raggiungere il quorum entro la scadenza del 3 aprile”.