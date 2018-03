(ANSA) – BOLOGNA, 20 MAR – A quasi 38 anni dal più grave attentato italiano del dopoguerra, prende il via un nuovo processo sull’esplosione alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti e 200 feriti. Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar, ergastolano attualmente in semilibertà, sarà imputato davanti alla Corte di assise e dovrà rispondere di concorso nella Strage con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva come esecutori materiali. Cavallini è accusato dalla Procura di Bologna, sulla base di una rilettura aggiornata degli atti, di aver aiutato gli attentatori alloggiandoli in Veneto, fornendo documenti falsi e la vettura per il viaggio da Padova a Bologna. Domani, nella prima udienza, Cavallini quasi certamente non sarà in aula. Saranno presenti invece i familiari delle vittime: già 90 le parti civili costituite in udienza preliminare. Prosegue l’inchiesta della Procura generale, che da qualche mese ha avocato a sé il fascicolo sui mandanti della Strage. E’ sempre contro ignoti e sono in corso accertamenti per lo più economico-bancari, gli investigatori stanno sentendo alcuni testimoni. (ANSA).