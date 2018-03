(ANSA) – ROMA, 20 MAR – “In questa settima probabilmente eleggeremo uno dei Presidenti delle Camere e saremo decisivi per l’elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la Presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare, più regolamenti da modificare”. Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio ai nuovi deputati eletti riuniti in assemblea a Montecitorio. “L’elezione dei presidenti delle Camere – ha aggiunto – non è una partita per il governo, è una partita per l’abolizione dei vitalizi”.