(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Sono otto i giocatori squalificati in Serie A, tutti per un turno, dopo gli incontri dell’ultimo turno. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha fermato Barak (Udinese), Benassi e Biraghi (Fiorentina), Wallace (Lazio), Kurtic (Spal), Mirante (Bologna), Niang (Torino) e Rosi (Genoa). Un’ammenda di 10mila euro – con diffida – è stata inflitta all’allenatore del Crotone, Walter Zenga, “per avere, al 4′ del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irridente nei confronti del direttore di gara e per avere proseguito detto atteggiamento dopo il provvedimento di allontanamento; nonché per aver assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un collaboratore della Procura federale nell’esercizio delle sue funzioni; recidivo”.