(ANSA) – TORINO, 20 MAR – Non è grave il problema muscolare che ha costretto Chiellini a lasciare il ritiro della Nazionale. Gli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto oggi il difensore bianconero, hanno rivelato che il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra è “di entità non grave”. La situazione, tuttavia, “necessita di monitoraggio quotidiano”. Chiellini, che era stato costretto a uscire in Spal-Juventus di sabato scorso, ha iniziato le cure fisioterapiche e le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana, precisa il club bianconero. L’obiettivo di Allegri è di avere Chiellini al 100% per l’andata dei quarti di Champions contro il Real, il 3 aprile a Torino. Più difficile il recupero per Juve-Milan di campionato, sabato 31 marzo.