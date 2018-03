(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Buona prova della nazionale italiana di taekwondo, specialità forme, al Belgian Open, dove gli azzurri hanno conquistato ben 15 medaglie. Brillano quelle d’oro di Andrea Notaro (nella categoria Master) e del figlio Alessio (tra gli juniores nella prova a tre con Nicolò Botrugno e Michelangelo Sampognaro)). La prova degli azzurri delle forme è stata completata dall’oro nell’individuale junior dello stesso Botrugno, dai tre argenti conquistati dal team forestale composto da Elena Blundo, Umberto Pastore, Alice Virgulto, Alessandro Mazzola e Michelangelo Sampognaro. Ancora da Sampognaro nell’individuale Junior e da Giuseppe Cannatella in quello cadetti. Infine bronzo ancora per Cannatella, per Aurora Trane, per la coppia Alessio Notaro e Alice Virgulto e Alessandro Mazzola nell’individuale freestyle.