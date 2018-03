(ANSA) – MILANO, 20 MAR – I diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò, non a Milano ma a Roma, presso il Salone d’onore del Coni, martedì 27 marzo alle 16. La riunione sarà preceduta alle 15 da un incontro fra i rappresentanti dei venti club con il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in cui si affronterà il tema della sicurezza negli stadi. Dopo la nomina del presidente Gaetano Miccichè votata all’unanimità dall’assemblea di ieri, all’ordine del giorno della prossima ci sono i criteri per l’elezione e l’eventuale elezione degli organi di Lega mancanti, oltre appunto alla licenza dei diritti tv, assegnati a Mediapro in qualità di intermediario indipendente. Quel giorno scade il termine a disposizione della società audiovisiva spagnola per presentare l’anticipo di 50 milioni di euro.