CARACAS.– Dal suo arrivo ai Pittsburg Pirates nel 2015, l’italo-veenzuelano Francisco Cervelli é diventato uno dei pilastri della formazione giallonera. Ma durante le stagioni 2016 e 2017 le sue prestazioni sono state limitate a causa degli infortuni.

Nella scorsa stagione della Major League Baseball (MLB), Cervelli é sceso in campo solo in 81 gare. Una conmozione cerebrale lo ha tenuto ai box nel mese di giugno, a questo va aggiunto il problema al polso sinistro. Poi, a fine agosto, a fargli chiudere anzitempo il campionato é stata una lesione al quadricipite.

Durante la sosta della MLB, il campione nato 32 anni fa a Valencia, si é allenato per rinforzare al meglio la muscolatura e prevenire futuri problema fisici.

“Ho cercato di sistemare tutti questi problemi. I miei compagni mi chiamano veterano, io voglio dimostrargli che ai miei 32 anni sono ancora giovane. Mi sento bene e sono pronto per la nuova stagione. Mi sento carico di benzina come una Ferrari” ha dichiarato Cervelli in un comunicato stampa della Major League Baseball.

Nella scorsa stagione il campione di origine pugliese ha avuto una media battuta di 249 con 5 fuoricampo e 31 punti portati a segno.

Durante le gare di precampionato, Francisco Cervelli ha un average di 353, tre double ed un fuoricampo.

“Mi sento in forma. Non mi entusiasmano i homerun nel precampionato. Preferisco segnarli durante la stagione. Però quando vedi che le cose filano per il verso giusto ti entusiasmi. Mi sento come un bimbo un’altra volta. È incredibile. Ho svolto un ottimo lavoro e adesso mi sento al top.”

Cervelli ed i Pirates inizieranno il loro percorso nella stagione 2018 della Major League Baseball sfidanto i Detroit Tigers del venezuelano Miguel Cabrera. Questa gara é in programma il 29 marzo nel Comerica Park di Detroit alle 13:30.

(FDS)