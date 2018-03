ROMA. – Il progetto Ryder Cup che “entra nel vivo”. Grazie a un Open d’Italia 2018 super con Francesco Molinari che, dopo i successi nel 2006 e nel 2016, inseguirà una storica tripletta. E un biglietto d’ingresso non più gratuito. “Perché lo show – ha rivelato all’Ansa Gian Paolo Montali, direttore del progetto Ryder Cup 2002 – ha un prezzo”. Non per tutti. I tesserati FIG e gli Under 14 potranno infatti assistere gratuitamente al torneo.

Sono queste le principali novità della 75/a edizione della massima competizione nazionale di golf in programma al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (Brescia) dal 31 maggio al 3 giugno (con Pro-Am il 30 maggio). Svelate dai vertici FIG al Marco Simone & Country Club, teatro dell’edizione italiana della sfida Usa-Europa 2022, durante la premiazione della gara Aigg (Associazione italiana giornalisti golfisti).

L’Open d’Italia, evento principale del progetto Ryder Cup 2022, metterà in palio (come nel 2017) 7 milioni di dollari, montepremi che conserverà fino al 2022, oltre a un field delle grandi occasioni. Secondo degli 8 eventi stagionali delle Rolex Series dell’European Tour, si svolgerà subito dopo il BMW PGA Championship (24-27 maggio) di Wentworth (Inghilterra) – lì dove nel 2017 “Chicco” Molinari ha conquistato uno splendido 2/o posto -, il cosiddetto quinto “major” del golf. Con l’azzurro, numero 25 al mondo, che in Lombardia proverà a calare il tris.

“Non vedo l’ora di giocare”. Queste le prime dichiarazioni del 35enne atleta torinese, che ha poi aggiunto. “Due vittorie davanti al proprio pubblico rappresentano qualcosa di davvero speciale. Ma cogliere la terza impresa (mai riuscita prima a nessun golfista italiano) sarebbe eccezionale. Lo scorso anno penso di aver difeso il titolo in maniera onorevole, ma non è bastato (a Monza il piemontese ha chiuso il torneo al 6/o posto). Ora intendo riprovarci.

L’Open d’Italia – ha continuato Molinari -, con l’inserimento del torneo nelle Rolex Series, ha acquisito grande prestigio. Tutti i migliori giocatori vorrebbero prendere parte a questo tipo di gare. Il montepremi è alto e inoltre la rassegna concede la possibilità di ottenere punti importanti nella corsa alla Race to Dubai. Giocare davanti al pubblico italiano, in un ottimo campo, sarà come sempre bellissimo”.

Quella del 2017 è stata un’edizione show per l’Open d’Italia, che ha fatto registrare il record di spettatori con 73.000 presenze in 4 giorni di gare. Con l’ingresso però completamente gratuito. “Mentre quest’anno – ha spiegato Montali -, di comune accordo con l’advisor Infront (detentore dei diritti di ticketing), la Federazione ha deciso d’intraprendere una nuova politica. In tutto il mondo le grandi competizioni sportive hanno un biglietto d’ingresso.

Ci saranno però pacchetti e abbonamenti speciali. Con i tesserati FIG e gli Under 14 che potranno assistere gratuitamente al torneo usufruendo anche di altre agevolazioni come 2 green fee per giocare senza alcun costo al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo) e al Golf del Ducato di Parma. Circolo, quest’ultimo, che metterà a disposizione anche un kit di benvenuto. A dimostrazione che queste categorie rappresentano il presente e il futuro del golf italiano”.