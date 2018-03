(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Il cda di Cambridge Analytica ha sospeso l’amministratore delegato Alexander Nix “con effetto immediato, in attesa di una indagine indipendente e completa”. Lo si legge in un comunicato della società inglese. “A giudizio del cda – si legge nella nota – i recenti commenti di Nix segretamente registrati da Channel 4 e altre asserzioni non rappresentano i valori o le attività della società e la sua sospensione riflette la serietà con la quale consideriamo questa violazione”. Quindi, si legge ancora, “abbiamo chiesto al dottor Alexander Tayler di prestare servizio come Ceo facente funzione, mentre una indagine indipendente viene avviata per riesaminare questi commenti e queste asserzioni”. Inoltre, i vertici della società finita nell’occhio del ciclone per aver utilizzato a scopi politici i dati raccolti da oltre 50 milioni di utenti Facebook, si sarebbero vantati di aver avuto un ruolo centrale nella vittoria di Donald Trump. Lo rivela il Guardian, citando Channel 4 News.