(ANSA) – BANGKOK, 21 MAR – Il presidente birmano Htin Kyaw, un fedelissimo di Aung San Suu Kyi e di fatto un suo prestanome per la più alta carica dello Stato, ha annunciato oggi di voler dimettersi “per prendersi un riposo”. La decisione è stata comunicata sulla pagina Facebook dell’Ufficio presidenziale, dopo mesi di voci secondo cui il presidente era in deboli condizioni di salute che lo hanno costretto a due viaggi all’estero per curarsi. Htin Kyaw (71 anni) è stato eletto presidente nel marzo di due anni fa, dopo la trionfale vittoria della “Lega nazionale per la democrazia” nelle prime elezioni libere dopo mezzo secolo di dittatura militare.