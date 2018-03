(ANSA) – ROMA, 21 MAR – L’addio quasi certo dei Los Angeles Clippers ai sogni di playoff è l’esito più significativo del turno di questa notte in Nba. La regular season è ormai agli sgoccioli e i giochi sono in gran parte fatti per le sfide finali. I Clippers stanotte hanno perso in casa contro i Minnesota Timberwolves per 123-109, incassando la quarta sconfitta nelle ultime quattro gare e vedono allontanarsi sempre più gli Utah Jazz (battuti stanotte da Atlanta per 99-94) che sono all’ottavo posto, l’ultimoutile per accedere ai playoff. I Clippers ora sono addirittura decimi nella Western Conference, sopravanzati anche dai Denver Nuggets. Le due capoliste Houston Rockets e Toronto Raptors hanno vinto ancora, rispettivamente contro Portland (115-111, con ben 42 punti segnati da Harden) e contro Orlando Magic (93-86). Nessuna delle due aveva certo bisogno di vincere, è stata solo una ulteriore dimostrazione di forza delle due formazioni in vista dello sprint finale. Il super match della notte tra Boston e Oklahoma ha visto il successo dei Celtics per 100-99 con una favolosa tripla a un secondo dal termine messa a segno da Morris. Senza valore ai fini della classifica infine le vittorie di New Orleans (già ai playoff) su Dallas per 115-105 e di Detroit Pistons su Phoenix per 115-88.(ANSA).