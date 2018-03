(ANSA) – FOGGIA, 21 MAR – Partenza da piazza Cesare Battisti a Foggia per il corteo promosso da Libera, avviso pubblico e Regione Puglia in occasione della XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Sono già migliaia le persone in piazza. Il corteo sarà aperto da uno striscione con la scritta ‘Liberi Tutti’.E’ prevista la partecipazione di 30mila persone. Moltissimi i ragazzi presenti a fianco di Don Ciotti, parteciperanno tutte le scuole di Foggia. In testa al corteo presente anche uno striscione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle ragazze. Ingente lo spiegamento delle forze di sicurezza con 112 poliziotti, 70 carabinieri, e diversi agenti dei reparti speciali. Per ragioni di sicurezza sono stati sigillati tutti i tombini e tolti i cassonetti.