(ANSA) – GENOVA, 21 MAR – Un governo di programma “è certamente una soluzione, un’ipotesi subordinata, è noto che le subordinate indeboliscono la principale, nella logica e nella lingua, quindi il primo approccio deve essere la richiesta di un Governo del centrodestra, la coalizione che ha vinto le elezioni”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani intervistato da Giorgio Zanchini ai microfoni di Radio anch’io (Rai Radio1) non esclude del tutto la possibilità di un Governo di programma centrodestra-M5S. “Il centrodestra è la prima forza parlamentare del Paese, ha un programma, vediamo cosa succede attorno a quel programma in termini di mediazione con gli altri interlocutori, dopodiché certamente non si può lasciare un Paese allo sbando, ma le ipotesi subordinate sono più corte nel tempo e devono portare a un nuovo confronto con il corpo elettorale”, sottolinea Toti.