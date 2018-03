(ANSA) – ROMA, 21 MAR – Il presunto autore degli attentati dinamitardi in Texas è stato individuato e ucciso dalla polizia: lo riporta Sky News che cita notizie dei media Usa. L’uomo, riporta la Bbc online, è stato ucciso dopo aver fatto esplodere un ordigno vicino a una strada interstatale in una zona a nord di Austin, in Texas. Negli ultimi giorni l’autore degli attentati aveva colpito quattro volte ad Austin causando due morti e alcuni feriti ed una volta, ieri, a Schertz – sempre in Texas – dove un pacco bomba è esploso in un centro di distribuzione della FedEx ferendo un dipendente del corriere internazionale.