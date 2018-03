(ANSA) – ROMA, 21 MAR – Un’attesa lunga 539 giorni. Spezzata da un successo che mancava dal 25 settembre 2016 (a Washington). Con il trionfo in Florida all’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) Rory McIlroy è tornato tra i grandi del golf conquistando anche il 7/o posto nella classifica mondiale guidata dall’americano Dustin Johnson. Gli infortuni e la rottura con lo storico caddie Fitzgerald, arrivata dopo l’ultimo Open Championship in Inghilterra, per il nordirlandese sono ormai solo un lontano e brutto ricordo. Perché dopo un 2017 al di sotto delle attese e senza vittorie, McIlroy ha iniziato il 2018 alla grande. Prima con un 2/o posto nell’Omega Dubai Classic e poi con la gioia di Orlando. A dimostrazione che i problemi, non solo fisici, sono totalmente risolti. Il grande ritorno dell’ex numero uno al mondo s’è materializzato a poche settimane dal Masters di Augusta (5-8 aprile), l’unico major che manca nel palmares di McIlroy per completare il grande slam e finire l’opera.