(ANSA) – ROMA, 21 MAR – “Stavo per smettere di giocare, mia madre malata, tanti problemi in testa: ma ora tutto è superato, penso all’Argentina che ci chiede di vincere il Mondiale. E dopo 12 anni al top nel calcio europeo, penso che giocherò ancora a lungo”. Gonzalo Higuain si confessa dal ritiro della nazionale a Tyc Sports, tv del suo paese. “Era da 6 mesi che mancavo dalla nazionale – ha detto in vista dell’amichevole contro l’Italia – Avevo parlato con Sanpaoli, non ero al top. Ritrovare questa squadra oggi è bellissimo. Mi mancava, ora spero di sfruttare l’occasione…”. Messi ha raccontato come la conquista della Coppa del Mondo sia per lui un’ossessione. “L’asticella si alza sempre di più: se raggiungiamo i quarti, ci chiedono la semifinale, e così via – sottolinea il centravanti della Juve – ora l’asticella si è alzata ancora, e rispetto all’ultima volta ci rimane solo una cosa: vincere. Tutti i tifosi ci chiedono questo, 30 o 40 anni fa sarebbe stata un’altra storia, ma questo e’ il livello del calcio argentino, ora”.