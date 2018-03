(ANSA) – MOSCA, 21 MAR – La Russia è pronta a rispondere a eventuali altre misure restrittive britanniche contro Mosca per il caso Skripal in base al principio di reciprocità: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov durante la sua visita ufficiale a Tokyo. “Se continuano a seguire questa strada e ad adottare nuove azioni contro la Russia, il principio di reciprocità è ancora in vigore”, ha affermato Lavrov.