(ANSA) – ROMA, 21 MAR – Ancora problemi economici in Serie C. Questa volta tocca al Matera, squadra attualmente al quarto posto del girone C, dove una nota dell’Associazione Calciatori fa sapere che alcuni giocatori non hanno ancora ricevuto gli stipendi da novembre in poi. “Giunti al 21 marzo, la Società non solo ha continuato a non corrispondere ad alcuni calciatori – è scritto nel comunicato dell’Aic – le retribuzioni e i premi relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2017, ma ha fatto altrettanto in relazione alle retribuzioni di gennaio e febbraio 2018”. “Tale situazione comporterà la certa applicazione di ulteriori penalizzazioni in classifica – viene sottolineato a nella nota – e finirà per svilire tutti i sacrifici che l’intera rosa ha fatto nel corso del campionato”.