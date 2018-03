(ANSA) – MILANO, 21 MAR – Sono stati bloccati dagli agenti della Polfer mentre, sabato pomeriggio, tentavano di appiccare un incendio a un treno regionale all’altezza della stazione ferroviaria di Milano-Greco Pirelli. I due, dopo aver forzato il quadro elettrico della penultima carrozza, vi avevano inserito un fazzoletto di carta imbevuto di benzina, un guanto in lattice e della diavolina e sono stati bloccati prima che li accendessero. Sono un italiano di 52 anni residente a Sondrio, e un romeno di 21, residente a Lecco, entrambi con numerosi precedenti penali: sono stati denunciati per tentato incendio doloso. I poliziotti erano alla ricerca dei possibili responsabili da qualche tempo, dopo che c’erano stati altri episodi di incendi dolosi sulla stessa tratta ferroviaria, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. Sabato scorso, un’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti perché si aggirava nei vagoni con una sigaretta in bocca. Ha poi raggiunto il complice che lo attendeva accanto al quadro elettrico: sono stati bloccati mentre stavano appiccando l’incendio. Con loro avevano due zaini all’interno dei quali c’erano residui di diavolina e un forte odore di benzina. In collaborazione con gli agenti della Squadra mobile della Questura di Sondrio, è stata eseguita la perquisizione a casa di uno dei due è stata trovata altra diavolina. (ANSA).