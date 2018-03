(ANSA) – ROMA, 21 MAR – “Bach è molto contento e soddisfatto che ci si sia resi conto di cosa porta, sotto ogni punto di vista, il valore dei 5 cerchi olimpici e soprattutto i nuovi parametri e le regole di ingaggio dell’agenda 2020. È quello che avevo provato a spiegare in tutti i modi durante la partita di Roma 2024, non ci sono riuscito o non sono stato fortunato”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sull’incontro avvenuto a Losanna con il n.1 del Cio, Thomas Bach. Si è trattato di “una doverosa visita di cortesia” e tra i temi affrontati, anche la “seria intenzione dell’Italia a candidarsi per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 – riferisce il capo dello sport italiano – se ci sono più candidature l’Italia e il Coni sono particolarmente felici e il Cio lo è ancora di più. Perché è inequivocabile che le forze politiche abbiano una condivisione sul progetto e su questo nuovo format delle nuove Olimpiadi con il low budget”. Tra Torino, Milano e Veneto-Trentino, Malagò non si sbilancia: “ora non sarebbe serio”.